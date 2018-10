Als Orchis tridentata bekannt : Dreizähniges Knabenkraut ist die Orchidee des Jahres 2019

Die Orchidee des Jahres 2019 ist das Dreizähnige Knabenkraut. Die Vorstände des Arbeitskreises heimischer Orchideen der Bundesländer kürten die auch als Orchis tridentata bekannte Pflanze im thüringischen Arnstadt.

von dpa

20. Oktober 2018, 13:21 Uhr

Sie ist überwiegend in Mitteldeutschland verbreitet, vor allem im nördlichen Hessen und in Thüringen. Magere Halbtrockenrasen auf Kalkböden bilden für sie die Lebensgrundlage, hieß es in einer Mitteilung der Arbeitskreise. Der Name lässt sich auf die Blütenform mit der dreilappigen Blütenlippe zurückführen. Die geruchlosen Einzelblüten variieren farblich zwischen weiß, rosa, hellviolett und sogar purpurrot. Auf der Blütenlippe finden sich viele dunkelrot gefärbte Punkte.

Mit der Auswahl der Orchidee des Jahres will der Arbeitskreis den rund 60 in Deutschland heimischen wilden Orchideenarten mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Denn diese gelten als bedroht.