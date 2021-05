Raumfahrt : China bestreitet Gefahr durch herabfallende Raketenstufe

Am Wochenende soll eine 21 Tonnen schwere chinesische Raketenstufe „unkontrolliert“ in die Erdatmosphäre eintreten. Experten warnen vor möglichen Trümmerteilen. Ist das „internationale Praxis“?

Peking | China hat eine Gefahr durch herabfallende Überreste seiner für den Bau der chinesischen Raumstation genutzten Rakete bestritten. Es sei „sehr unwahrscheinlich“, dass sie Schaden anrichten könnten, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, am Freitag auf Journalistenfragen in Peking. Die Raketenstufe werde beim Wiedereintritt in die Erd...

