Eye Control : Canon holt den Augen-Autofokus zurück

In den 1990er Jahren gab es Canon-Kameras, bei denen sich der Fokus mit dem Auge setzen ließ. Weil das damals aber wohl nicht immer präzise genug klappte, verschwand das Feature wieder - bis jetzt.

Berlin | Beim Fotografieren den Schärfepunkt bestimmen, indem man einfach durch den Sucher auf den gewünschten Bereich schaut: Wo gibt es denn so was? In der Canon EOS R3, wie Canon mitteilt. Die noch in der Entwicklung befindliche Profikamera soll dieses Eye Control genannte Feature erhalten. Insbesondere seine Schnelligkeit und intuitive Nutzung gegenüber...

