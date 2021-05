Computertipp : Browser-Sicherheit: Firefox Javascript in PDFs verbieten

Firefox unterstützt seit einiger Zeit auch Javascript in PDF-Dokumenten. Das ist praktisch, birgt aber auch Gefahren.

Berlin | Seit Version 88 unterstützt Firefox auch Javascript in PDF-Dokumenten, die direkt im Browser angezeigt werden. Mit Hilfe dieser Skriptsprache können etwa interaktive Funktionen oder Plausibilitätsprüfungen in PDF-Formulare integriert werden. Was auf der einen Seite praktisch ist, birgt auf der anderen Seite Gefahren. Angreifer nutzen Javascript oft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.