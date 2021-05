Das kachelt : Browser-Add-on strukturiert viele Fenster

Viele geöffnete Tabs im Browser und der Überblick geht flöten: eine Erweiterung von Firefox und Chrome schafft Abhilfe und vor allem Struktur im Fenster-Chaos.

Berlin | Eine lange Reihe Tabs im Browser - gar nicht schön. Oft kann man sich nach einiger Zeit beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, was man da alles geöffnet hat. Und überhaupt: Den Inhalt mehrerer geöffneter Seiten gleichzeitig im Blick zu behalten, ist so eh kaum möglich. Hier will sich die Firefox- und Chrome-Erweiterung „Tile Tabs WE“ ordnen...

