Münchner Astrophysikerin : Astronautenausbildung: Suzanna Randall lernt fliegen

Die Münchner Astrophysikerin Suzanna Randall bereitet sich auf einen möglichen Flug ins All vor. Gerade absolviert sie für ihre Astronautenausbildung Flugstunden in Jesenwang im bayerischen Landkreis Fürstenfeldbruck, um einen Flugschein als Privatpilotin zu machen.

von dpa

22. August 2018, 14:07 Uhr

«Für mich ist im Moment die Herausforderung, alles gleichzeitig zu machen», sagte die 38-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sie müsse Gas geben, auf andere Flugzeuge achten und die Höhe halten. Bei der Landung sei das besonders schwierig.

Mit einer Rakete ins All zu starten sei freilich eine andere Sache als ein Kleinflugzeug zu fliegen, sagte Randall. Man könne zwar im Notfall eingreifen, in der Regel habe man aber keine Kontrolle. Zudem sei der Körper anderen Belastungen und Kräften ausgesetzt. Randall möchte - wie die Meteorologin Insa Thiele-Eich - die erste deutsche Frau im All werden und zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Das hat sich die private Initiative «Astronautin» als Ziel gesetzt. Geplant ist keine Langzeitmission, sondern ein mehrtägiger Besuch auf der ISS. Wenn alles klappt und die nötigen Mittel zusammenkommen, könnte es 2020 oder 2021 soweit sein.