Telekommunikation : Apple bringt mehr Datenschutz und smarte Funktionen

Apple steht im Wettbewerb mit Android-Smartphones und Windows-Computern. Nun bricht der iPhone- und Mac-Hersteller an zwei Stellen bisherige Grenzen auf.

Cupertino | Apple setzt im Konkurrenzkampf um Nutzer von Smartphones und Computern auf Datenschutz und smarte Funktionen. Am Montag angekündigte neue iPhone-Software soll Text in Fotos auslesen können, auf den Geräten wird automatisches Übersetzen in andere Sprachen möglich, die Videochat-App Facetime wird nach dem Boom von rivalisierenden Diensten wie Zoom in...

