Wettbewerb : Apple: App Store unterstützt 250.000 Jobs in Deutschland

Entwickler beschweren sich über Apples rigide App-Store-Politik. Der Konzern unterstreicht dagegen den großen wirtschaftlichen Nutzen für Entwickler gerade auch in Deutschland.

Cupertino | Apple verweist inmitten des verschärften Augenmerks von Regulierern auf seinen App Store auf eine wachsende Bedeutung der Plattform für Jobs in Deutschland und Europa. So unterstütze der App Store in Deutschland aktuell 250.000 Arbeitsplätze - das seien acht Prozent mehr als im Vorjahr, teilte der iPhone-Konzern am Montag mit. In Europa seien es 1,...

