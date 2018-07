Bei iOS-Nutzern beliebt : App-Charts: Nützliche Tools für junge Eltern

Manche Apps erleichtern den Alltag junger Eltern. Eine von ihnen hält sich schon lange in den Top Ten. Eine andere feiert diese Woche den Wiedereinstieg.

von dpa

26. Juli 2018, 11:41 Uhr

Auch wenn sich auf den vorderen Plätzen der App-Charts wenig tut - hin und wieder gibt es doch Überraschungen. In dieser Woche hat dafür ein alter Bekannter gesorgt.

Der App «Baby Monitor 3G» (4,49 Euro) ist der Wiedereinstieg gelungen. Junge Eltern wollen nicht auf sie verzichten, denn die Anwendung bietet umfassende Überwachungsmöglichkeiten. So lässt sich das Baby zum Beispiel mit Hilfe eines Live-Streams nicht nur im Auge behalten, sondern auch beruhigen. Um die Reichweite brauchen sich Eltern keine Sorgen zu machen - diese ist unbegrenzt. Sie brauchen lediglich zwei Geräte.

In den Charts beständiger ist «Oje, ich wachse» (3,49 Euro). Die Baby-App gilt als weltweiter Bestseller. Auch diese Woche hält sie sich in den Top Ten wacker. Die App scheint jungen Eltern einen großen Nutzen zu bringen. Mit ihr können sie sich optimal auf die mentale Entwicklung ihres Babys einstellen und erfahren vorab, wann welche Phasen beginnen.

Für Kinder in schon fortgeschrittenem Alter eignet sich das Spiel «Minecraft» (7,99 Euro). Das Spiel befindet sich unter den Top Fünf, sowohl in der Liste der iPhone- als auch der iPad-Apps. Wer in das Minecraft-Universum eintaucht, entdeckt zufällig generierte Welten, baut unglaubliche wie prachtvolle Gebäude und produziert Waffen, um gegen Angriffe gefährlicher Kreaturen gerüstet zu sein.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Afterlight 2 Afterlight Collective, Inc 3,49 6 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 8 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 9 Facetune Lightricks Ltd. 4,49 10 Baby Monitor 3G TappyTaps s.r.o. 4,49

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 2 Helix Jump Voodoo kostenlos 3 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos 4 YouTube Music Google, Inc. kostenlos 5 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 6 YouTube Google, Inc. kostenlos 7 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 8 Hole.io Voodoo kostenlos 9 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 10 Love Balls Super Tapx kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 4 Affinity Photo Serif Labs 14,99 5 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 6 Notability Ginger Labs 10,99 7 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49 8 ADAC Camping Stellplatz 2018 ADAC Verlag GmbH 8,99 9 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 10 The Room: Old Sins Fireproof Games 5,49

Meistgeladene iPad-Apps