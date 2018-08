iOS-App-Charts : Anatomie lernen, Menschenleben retten und Flüge managen

Lesefutter für Medizinstudenten: Mit dem «Atlas der Humananatomie» taucht diese Woche ein digitales Standardwerk in den iOS-App-Charts auf. Außerdem dabei: ein spannendes Polit-Game und ein Airline-Manager.

von dpa

09. August 2018, 12:08 Uhr

Diese Woche stehen die iOS-Download-Charts im Zeichen einer App für Nachwuchs-Ärzte, eines kontroversen Thriller-Spiels und eines Airline-Simulators.

Zugegeben: Bis zum neuen Semester vergehen noch ein paar Wochen. Das hält Deutschlands Medizin-Studenten aber dem Anschein nach nicht davon ab, sich jetzt schon mit Fachliteratur einzudecken. Der «Atlas der Humananatomie 2019» (1,09 Euro, weitere In-App-Käufe möglich) zeigt anhand zahlreicher 3D-Modelle, wie der menschliche Körper aufgebaut ist und funktioniert.

Mit «Papers, please» (8,99 Euro) von 3909 hat es ein nicht mehr ganz taufrisches, aber umso wichtigeres Spiel in die Charts fürs iPad geschafft. Das bereits 2014 erschienene Spiel simuliert die Geschehnisse an einem Grenzposten in einem fiktiven Staat. Es gilt, sich unter anderem als Geflüchteter durch den Bürokratiedschungel zu manövrieren. «Papers, please» hat einige Kritiker-Preise erhalten und überzeugt mit einer intelligenten Story sowie einer fast verstörenden Retrografik.

Das kostenlose «Airline Commander» (In-App-Käufe möglich) von Rortos bietet besonders jenen Hobbypiloten einen spielerischen Mehrwert, die sich auch als Manager einer Airline beweisen wollen. Es gilt, die eigene Flotte mit neuen Maschinen zu bestücken, sich auf Routen einzukaufen, Knotenflughäfen festzulegen und natürlich dafür zu sorgen, dass kein Metallvogel schrottreif vom Himmel fällt.

Meistgekaufte iPhone Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Minecraft Mojang 7,99 4 Atlas der Humananatomie 2019 Visible Body 1,09 5 Sky Guide Fifth Star Labs LLC 3,49 6 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 7 Weather Pro MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 8 Oje, ich wachse! Domus Technica 3,49 9 PlantSnap Plant Identification PlantSnap, Inc. 4,49 10 Facetune Lightricks Ltd. 4,49

Meistgeladene iPhone Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Hello Stars Fastone Games kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 Google Maps - Transit & Essen Google, Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 YouTube Google, Inc. kostenlos 6 Helix Jump Voodoo kostenlos 7 TENKYU Voodoo kostenlos 8 Spotify Music Spotify Ltd. kostenlos 9 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 10 Asphalt 9: Legends Gameloft kostenlos

Meistgekaufte iPad Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 Atlas der Humananatomie 2019 Visible Body 1,09 4 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 5 Notability Ginger Labs 6,99 6 WeatherPro for iPad MeteoGroup Deutschland GmbH 0,99 7 MyScript Nebo MyScript 8,99 8 Affinity Photo Serif Labs 21,99 9 Papers, Please 3909 8,99 10 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

Meistgeladene iPad Apps