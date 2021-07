Impfdashboard : Alle Zahlen rund um die Corona-Impfung

In Deutschland sind viele geimpft und täglich werden es mehr. Die Sorge vor der Delta-Variante drückt hier aufs Tempo. Wer mehr über die Impfsituation wissen will, kann sich online schlau machen.

Berlin | Wie viele Menschen in Deutschland sind geimpft? Wie viele davon einmal, wie viele zweimal? Wie viele Impfdosen wird es in den nächsten Wochen geben? All diese Fragen beantwortet das Impfdashboard des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) in vielen übersichtlichen Grafiken unter „www.impfdashboard.de“. Wer mag, kann sich die täglichen Impfzahlen nach ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.