Nachhaltigkeit : Zweites Leben für Smartphones: Experten sehen Wachstumsmarkt

Bei der Anschaffung eines Autos ist es Usus, den alten Wagen zu verkaufen. Bei Smartphones wandern dagegen viele Altgeräte in die Schublade. Hier sehen Experten in Deutschland großes Potenzial.

Hartmannsdorf | Mit geschickten Fingern hat Sebastian Heyn das Smartphone in Einzelteile zerlegt. Erst musste er das Gerät in einem Automaten erwärmen und so den Kleber lösen. Nun liegen die Teile säuberlich sortiert vor ihm: Akku, Platine, Koaxialkabel, Frontkamera. „Bei diesem Gerät muss das Display ausgetauscht werden“, sagt der 35-Jährige. Ist es einmal zerleg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.