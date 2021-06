Neue Studien : Welche Impfstoffe vor der Delta-Variante schützen

Die Delta-Mutation breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus. Jüngste Studien geben jetzt allerdings Anlass zur Hoffnung. Diese Impfstoffe könnten vor einem schweren Verlauf schützen.

London | Die sogenannte Delta-Variante des Coronavirus breitet sich weltweit zunehmend aus. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die erstmals in Indien nachgewiesene Variante als "besorgniserregend" eingestuft, da sie Wissenschaftlern zufolge ansteckender ist als die Ursprungsform des Coronavirus Sars-CoV-2. Auch in Deutschland warnen Immunologen, dass sp...

