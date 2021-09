Kryptowährung : Twitter lässt Autoren auch in Bitcoin unterstützen

Twitter-Nutzer können künftig Betreiber von Profilen auch in Kryptowährung bezuschussen. Daneben kündigte der Kurznachrichtendienst einige weitere Neuerungen an.

San Francisco | Twitter gibt seinen Nutzern die Möglichkeit, die Betreiber ihrer Lieblingsprofile auch in Kryptowährungen wie Bitcoin zu unterstützen. Die Funktion werde zunächst auf dem iPhone eingeführt und später dann auch für Geräte mit dem Google-System Android folgen, kündigte das Unternehmen an. Außerdem experimentiert Twitter mit Neuerungen, die den All...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.