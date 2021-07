Twitter-Kolumne : Corona und kein Ende: Einschränkungen für Ungeimpfte?

Politik wird hierzulande oft mit Pädagogik verwechselt und die Bürger mit unmündigen Kindern.

Flensburg | Als ich meinen Impftermin bekam, konnte ich mein Glück kaum fassen. So wie mir ging es eigentlich allen, die ich kenne und die schon geimpft wurden: Je nach Temperament schwankten die Emotionen zwischen Euphorie und Erleichterung. Endlich ein Licht am Ende des Tunnels. Endlich ohne lästigen Test Essen gehen, vielleicht in den Urlaub fahren. Mal jemand...

