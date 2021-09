Super Follows : Twitter-Inhalte im Abo kommen

Inhalte gegen Geld? Wird es auch auf Twitter geben. Insbesondere Promis und Influencer sollen die Möglichkeit bekommen, Paywalls zu errichten.

Berlin | Twitter führt exklusive Tweets und Konversationen gegen Bezahlung ein. Dahinter steckt ein neues, monatlich kündbares Abo-Modell namens Super Follows, das ab sofort in Nordamerika startet, wie Twitter mitteilt. Weltweit soll es in den nächsten Wochen ausgerollt werden - zumindest für Abonnentinnen und Abonnenten. Der Deal: Wer bei einem Twitter-Acc...

