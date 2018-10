Serverfehler : Störung bei der App "Instagram" offenbar behoben

Die beliebte App "Instagram" ist seit Mittwochmorgen gestört. Nutzer klagen daraufhin ihr Leid über Twitter.

von Tobias Bosse

03. Oktober 2018, 09:55 Uhr

Hamburg | Die kostenlose Foto-Sharing-App "Instagram" hat sich am Tag der Deutschen Einheit offenbar auch eine Verschnaufpause gegönnt. Denn seit Mittwochmorgen klagen Nutzer über Probleme beim Aufrufen der App sowie der Webseite. Tatsächlich lies sich der Feed in der Mobilversion nicht neu laden und in der Desktop-Ansicht wird einem lediglich die Fehlermeldung "5xxx Server Error" angezeigt. Inzwischen wurde die Störung aber offenbar behoben.

Die Störung schien sich aber nicht alleine auf Deutschland zu beschränken. Auf Twitter hatten sich verzweifelte Instagram-Nutzer aus verschiedenen Ecken der Welt versammelt und klagten dort ihr Leid.

















Weshalb die Störung aufgetreten ist, ist bislang noch unklar. Die Pressestelle von Instagram war bislang für ein Statement nicht zu erreichen. Hier ist eine Karte mit den aktuell gemeldeten Störungen von "Alle Störungen". Dort war seit Mittwochmorgen ein extremer Anstieg von gemeldeten Störungen zur Instagram-App zu beobachten.