Computer : Starke PC-Nachfrage: Dell und HP mit Gewinnsprüngen

Die Corona-Pandemie macht's möglich: Die Gewinne bei Dell und HP sprudeln - Dank Homeoffice und einer verstärkten Nachfrage nach Personal Computern und Notebooks.

Palo Alto/Round Rock | Die Computer-Konzerne Dell und HP verdienen dank einer starken PC-Nachfrage glänzend. Beide Unternehmen verkündeten am Dienstag nach US-Börsenschluss kräftige Gewinnsprünge im jüngsten Quartal. Dell und HP profitieren in der Corona-Pandemie weiter vom Trend zum Homeoffice und einem erhöhten IT-Bedarf. Dell steigerte die Erlöse in den drei Monate...

