Medien : Spotify und Radiosender: Partner, Wettbewerber oder beides?

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify erntet nun auch erste Früchte in Sachen Podcasts. Und der Konzern will noch mehr Anbieter auf seine Plattform locken. Was bedeutet das für traditionelle Radiosender?

München | Im Wettbewerb um den wachsenden Audiomarkt will der Streaminganbieter Spotify Radiosender und Verlage noch mehr auf seine Plattform ziehen. „Wir sehen uns eher wie einen Browser für Audio“, sagte Spotify-Europachef Michael Krause am Mittwoch beim Audio-Gipfel der Münchner Medientage. Spotify habe sich von einer reinen Musikstreaming-Plattform zu ei...

