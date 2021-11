Singles Day 2021 am 11. November : Schnäppchentag heute schlägt sogar Black Friday

Mit dem Singles Day 2021 startet die Rabattschlacht zum Vorweihnachtsgeschäft. Bei bestimmten Angeboten können Black Friday und Cyber Monday nicht mithalten, sagt ein Experte.

Berlin | Das Schnäppchen-Ereignis Singles Day, das jedes Jahr am 11. November stattfindet, ist in Deutschland noch nicht so bekannt wie Black Friday (in diesem Jahr am 26. November) oder Cyber Monday (29. November). Doch Oliver Bohl vom Bundesverband Digitale Wirtschaft sagte unserer Redaktion, der Singles Day "gewinnt zunehmend auch im deutschen Onlinehandel ...

