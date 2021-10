„Orbital Reef“ : Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Bezos plant Station im All

Die größte und langlebigste Raumstation ist die von der Nasa betriebene ISS. Jeff Bezos’ Firma Blue Origin plant nun eine eigene Station, die auch als Anlaufpunkt für Weltraum-Touristen dienen soll.

New York | Die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos plant eine eigene Station im All. Die Raumstation mit dem Namen „Orbital Reef“ werde gemeinsam mit mehreren Partnern, darunter beispielsweise Boeing, gebaut und solle zwischen 2025 und 2030 ins All gebracht werden, teilte die Firma Blue Origin mit. „Orbital Reef“ solle Platz für bis zu zehn Menschen ...

