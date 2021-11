Covid-19 : Pfizer beantragt US-Notfallzulassung für Corona-Medikament

Bei Einnahme drei Tage nach den ersten Symptomen soll die Pille die Notwendigkeit einer Krankenhausbehandlung nahezu ausschließen. Pfizer hofft auf eine schnelle Zulassung des Medikaments in den USA.

New York | Das Pharmaunternehmen Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung für sein Covid-19-Medikament Paxlovid beantragt. Die entsprechenden Unterlagen wurden bei der Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, wie Pfizer am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. Die in einer jüngsten Studie erzielte „überwältigende Wirksamkeit“ des Medikaments verdeutliche, dass oral e...

