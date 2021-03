Finanzexperte warnt : Paypal bietet Ratenzahlungen an – warum Kunden die Finger davon lassen sollten

Paypal-Kunden können künftig auch in Raten bezahlen. Ein Verbraucherschützer warnt vor der neuen Funktion.

Palo Alto | Der beliebte Online-Bezahldienst Paypal bietet seinen Nutzern in Deutschland einen neuen Service an. Künftig sollen Paypal-Kunden auch per Ratenzahlungen Überweisungen tätigen können. Das Geld für die Ratenzahlungen stellt Paypal seinen Kunden selbst zur Verfügung. Ob jemand kreditwürdig ist, überprüft der US-Dienst online, das gesamte Geld an den Hän...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.