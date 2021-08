Trotz lukrativem Geschäftsmodell : Warum OnlyFans künftig pornografische Inhalte verbannen will

Die Social-Media-Plattform OnlyFans verbietet ab Oktober die Darstellung pornografischer Inhalte. Nacktfotos sollen wohl erlaubt bleiben.

London | Die Internet-Plattform OnlyFans will künftig explizit sexuelle Inhalte verbannen. Wie das in London ansässige Unternehmen ankündigte, sollen die neuen Regeln von Oktober an gelten. "Um die langfristige Zukunftsfähigkeit der Plattform zu gewährleisten und weiterhin eine inklusive Community von Creatorn und Fans zu erhalten, müssen wir unsere Richtlinie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.