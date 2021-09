Technik : Notruf per App - „nora“ soll Hörgeschädigten in Not helfen

Bislang mussten hörgeschädigte Menschen in Notfällen auf Dritte oder das Fax zurückgreifen. Das soll die neue Notruf-App „nora“ nun ändern.

Düsseldorf | App statt Fax: Vor allem hörgeschädigte Menschen können in Zukunft per App die Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei rufen. Die Notruf-App „nora“ ist in 15 Bundesländern an den Start gegangen. Bisher hätten hörgeschädigte Menschen in Notlagen auf Gebärdendolmetscher, Freunde oder das Fax zurückgreifen müssen, sagte der nordrhein-westfälische Innen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.