Raumfahrt : Neues Labor an Raumstation ISS angekommen

Am Donnerstag ist das russische Forschungsmodul „Nauka“ nach acht Tagen Flug an der Internationalen Raumstation angedockt. Das 20 Tonnen schwere Modul dient vor allem Forschungszwecken.

Baikonur | Nach achttägiger Reise ist ein russisches Forschungsmodul an der Internationalen Raumstation ISS angekommen. Am Donnerstag dockte „Nauka“ (Wissenschaft) wie geplant an dem Außenposten der Menschheit in rund 400 Kilometern Höhe an, wie eine Live-Übertragung der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos zeigte. Für die Fertigstellung sind nun mehrere Auß...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.