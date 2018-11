US-Raumfahrtbehörde : Nasa-Roboter "InSight" erfolgreich auf dem Mars gelandet

Rund 485 Millionen Kilometer musste "InSight" überwinden – nun ist der Nasa-Roboter auf dem Mars angekommen.

von dpa

26. November 2018, 21:30 Uhr

Washington | Der Nasa-Roboter "InSight" ist auf dem Mars gelandet. Nach einer rund 485 Millionen Kilometer langen Reise setzte der im Mai gestartete Lander "InSight" am Montag in der Ebene Elysium Planitia nördlich des Mars-Äquators auf dem roten Planeten auf, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Ob der Roboter voll funktionsfähig ist, war noch nicht klar. Nach dem Eintritt in die Mars-Atmosphäre wurde der Roboter mithilfe von Bremsraketen und einem Fallschirm in einem äußerst komplizierten Manöver abgesenkt.

Leserquiz zum Mars: Wie gut kennen Sie den roten Planeten?

Der 360 Kilogramm schwere "InSight"-Roboter kann nicht rollen, sondern bleibt an einem Ort. Mit zahlreichen wissenschaftlichen Instrumenten soll der Roboter den Mars untersuchen und vor allem mehr über den Aufbau des Planeten und die Dynamik unter seiner Oberfläche in Erfahrung bringen. Ein in Deutschland entwickeltes Gerät, eine Art Marsmaulwurf, soll sich in den Boden bohren. Die insgesamt rund 650 Millionen Euro teure Mission ist auf zwei Jahre angelegt.

"InSight" sendete bereits kurz nach der Landung ein erstes Bild von seinem "neuen Zuhause".

Zuletzt hatte die Nasa 2012 den Rover "Curiosity" erfolgreich auf den Mars gebracht. Landungen auf dem roten Planeten gelten als extrem schwierig – nur rund 40 Prozent aller bisher weltweit gestarteten Mars-Missionen waren der Nasa zufolge erfolgreich.



Der Vizepräsident der USA, Mike Pence, gratulierte den Wissenschaftlern per Twitter zur erfolgreichen Landung. Die Mission sei ein unglaublicher Meilenstein.