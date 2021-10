Kategorie Elektronische Medien : SHZ-Autorin gewinnt Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus

Anna Behrend hat den "Georg von Holtzbrinck Preis für Wissenschaftsjournalismus" in der Kategorie Elektronische Medien gewonnen. Ausgezeichnet wird die Hamburgerin auch für zwei Texte, die auf shz.de erschienen sind.

Hamburg | "Sie schreibt zu vielfältigen, komplexen Themen in der Kombination von Datenrecherche, Analyse, Visualisierung und Einordnung von Fakten und gehört in Deutschland zu den Pionieren einer in ihrer Bedeutung wachsenden, immersiven Form des Datenjournalismus", heißt es in der Begründung der Jury. Zwei Multimedia-Reportagen werden ausgezeichnet Anna ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.