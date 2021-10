Naturschutz : Landwirtschaft für Insekten schädlicher als Klimawandel

Einer aktuellen Studie zufolge ist derzeit weniger der Wandel des Klimas Grund für das Insektensterben. Es gibt andere Gründe dafür.

Rauhenebrach | Menschliche Eingriffe in die Natur sind einer Studie zufolge bislang stärker für das Insektensterben verantwortlich, als eine Erwärmung infolge des Klimawandels. Höhere Temperaturen könnten sich sogar positiv auf die Menge der Insekten und die Anzahl der Arten auswirken, heißt es in der Untersuchung der Universität Würzburg, die am Dienstag im Jour...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.