Flutkatastrophe in Deutschland : Klimawandel-Studie belegt Zusammenhang mit Flut an Ahr und Erft

Die Hochwasserkatastrophe von Juli 2021 hängt mit dem Klimawandel zusammen, bestätigt eine internationale Studie. Die Forscher schließen daraus, auch Behörden in Industriestaaten müssen stärker Vorkehrungen treffen.

Oxford | Eine Studie internationaler Klimaforscher bestätigt den Zusammenhang zwischen der Erderwärmung und Hochwasserkatastrophen wie der an Ahr und Erft. Der Klimawandel habe die Wahrscheinlichkeit für solche extremen Überflutungen in Westeuropa um einen Faktor zwischen 1,2 und neun erhöht, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Studie der Forschungsin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.