iOS-App-Charts : Impfzertifikat checken und detaillierte Skizzen anfertigen

In der Gastronomie herrschen derzeit strenge Kontrollen bei Tests und Impfzertifikaten. Doch wer den QR-Code korrekt auswerten will, braucht dafür eine App. Außerdem ist in dieser Woche viel Grafik und Design unter den Top-Platzierungen der Woche.

Berlin | Einige Apps sind durch die Pandemie entstanden oder haben es aus einer wachsenden Nische auf die oberen Rängen der meisten Downloads geschafft. Kommunikationstools, Kontaktverfolgung und Risikobewertung waren dabei ganz vorne dabei. Auch deshalb kommt es wenig überraschend, dass die App „CovPass Check“ auf Platz 1 der meistgeladenen Apps steht. Mit...

