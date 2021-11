Nach Absage der Ampel : Impfpflicht unerlässlich? Drosten pocht auf „Schließen der Impflücke“

Christian Drosten hat sich zur Absage von SPD und FDP an eine Impfpflicht in Deutschland geäußert. Auffrischungsimpfungen würden auf Dauer nicht reichen – es helfe nur ein "fast vollständiges Schließen der Impflücken".

Berlin | Politiker aus den Reihen der möglichen künftigen Ampel-Koalition schlossen zuletzt eine Impfpflicht in Deutschland aus. In diesem Zusammenhang meldete sich der Virologe Christian Drosten per Twitter zu Wort. Am Samstagabend schrieb der Leiter der Charité-Virologie in Berlin, dass er ein "fast vollständiges Schließen der Impflücken" für unerlässlich ha...

