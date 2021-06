Gefährliche Mutation : Drosten warnt vor Delta-Variante: Dann könnten die Zahlen hochgehen

Virologe Drosten sieht bei der Ausbreitung der Delta-Variante die Situation in Deutschland mit der in England im Mai vergleichbar. Der Virologe spekuliert darüber, wann die Meldezahlen wieder hochgehen könnten.

Berlin | Nach Einschätzung des Charité-Virologen Christian Drosten muss Deutschland die Delta-Variante in der Pandemie ab sofort ernst nehmen. "Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wir sind hier jetzt im Rennen in Deutschland mit der Delta-Variante", sagte Drosten am Freitagabend auf dem Online-Kongress für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin. "Wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.