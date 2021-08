Studie : Frühwarnzeichen für Zusammenbruch von Atlantik-Strömung

Ozeanströmungen wie der Golfstrom sind bedeutende Komponenten des Weltklimas. Kollabiert etwa die Strömung im Atlantik im Zuge der Klimakrise, hätte das verheerende Folgen.

Potsdam | Eine wichtige Atlantik-Strömung, zu der auch der Golfstrom gehört, nähert sich womöglich einer kritischen Schwelle. Die Atlantische Umwälzströmung (AMOC), die für den Austausch warmer und kalter Wassermassen in dem Ozean verantwortlich ist und so auch das Klima in Europa beeinflusst, hat möglicherweise an Stabilität verloren. Das schreibt Niklas Bo...

