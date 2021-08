Sternen-Spektakel : Feuerwerk kosmischer Teile - Perseiden verglühen am Himmel

Alle Sternenfreunde erwartet im August ein Meteoritenstrom mit einem ganz besonderen Highlight: Die Sternschnuppen der Perseiden werden am Himmel zu sehen sein - wenn das Wetter mitspielt.

Heppenheim/Hamburg | Schaulustige und Sternengucker erwartet ein Feuerwerk: Die Sternschnuppen der Perseiden sind in der ersten Augusthälfte zu Hunderten am Nachthimmel zu sehen. Und die Voraussetzungen für ein Spektakel sind gut - sofern das Wetter in diesem bislang eher durchwachsenem Sommer mitspielt. „Dieses Jahr sind die Bedingungen besonders günstig, denn der Mon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.