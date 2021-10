Online-Netzwerk : Facebook-Konzern heißt künftig Meta

Facebook wird auch weiter Facebook heißen - aber der Dachkonzern, zu dem unter anderem auch Instagram gehört, bekommt einen neuen Namen. Das soll die Zukunft im virtuellen „Metaverse“ einläuten, an die Gründer Zuckerberg glaubt.

Menlo Park | Der Facebook-Konzern gibt sich einen neuen Namen. Die Dachgesellschaft über Diensten wie Facebook oder Instagram soll künftig Meta heißen, wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Donnerstag bekanntgab. Mit dem neuen Namen will Zuckerberg den Fokus auf die neue virtuelle Umgebung „Metaverse“ lenken, in der er die Zukunft der digitalen Kommunikation ...

