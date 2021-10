Dritte Corona-Impfung : Booster-Shot mit Biontech – für wen er in Frage kommt

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt Corona-Drittimpfungen mit dem Impfstoff von Biontech. Zudem könnte eine antivirale Anti-Corona-Pille ein Zulassungsverfahren durchlaufen.

Brüssel | In Deutschland wie auch in anderen Ländern Europas werden bereits Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus verabreicht, etwa an Pflegeheimbewohner oder Krankenhausangestellte, um dem nachlassenden Immunschutz vorzubeugen. Nun zog die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nach. Sie gab am Montag grünes Licht für eine zusätzliche dritte Dosis. Vora...

