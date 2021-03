Datenschutz im Internet : Google verzichtet auf personalisierte Werbung – warum das viel Kritik auslöst

Vom kommenden Jahr an setzt Google auf Gruppen-Werbung. Vor allem für Werbekunden stellt das ein Problem dar.

Mountain View | Google will in Zukunft darauf verzichten, für die Personalisierung von Werbung Nutzern quer durchs Netz zu folgen. Das hatte Google-Produktmanager David Temkin in einem Blog-Eintrag angekündigt. Experten vermuten, dass der Internet-Konzern diesen Schritt schon lange vorbereitet hat. Dafür spricht: Google leitete bereits im vergangenem Jahr in seine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.