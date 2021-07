Studie macht Hoffnung : Forschung mit Gen-Schere: Kommt bald die Anti-Corona-Pille?

Einem Team von Wissenschaftlern ist es gelungen, die Vermehrung von Coronaviren mithilfe der revolutionären Crispr-Technik zu verhindern. Das Ziel: eine Anti-Corona-Pille.

Melbourne | Australischen Wissenschaftlern ist es mithilfe einer Methode auf Grundlage der Gen-Schere Crispr gelungen, die Vermehrung des Coronavirus Sars-CoV-2 in einer infizierten Zelle zu stoppen. Dies geht aus einer am Dienstag in der Fachzeitschrift "Nature Communications" veröffentlichten Studie hervor. Langfristig könnte damit laut dem Team um Medizinerin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.