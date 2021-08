Suchmaschine : Bundestagswahl: Google zeigt Infos des Bundeswahlleiters an

Um Falschinformationen zur Bundestagswahl vorzubeugen, will Google mit einem eigenen Infobereich gesicherte Informationen des Bundeswahlleiters prominent platzieren. Auch Youtube zieht mit.

Berlin | Google wird künftig bei Suchanfragen zu den anstehenden Wahlen in Deutschland gesicherte Informationen in einem eigenen Infobereich anzeigen. Das kündigte das Unternehmen in Berlin an. Dabei geht es um Antworten auf Fragen wie „Wann startet die Briefwahl?“ „Wie wähle ich?“ oder „Welche Parteien treten zur Bundestagswahl an?“. Die „Anleitung zum ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.