Briar, Kontalk, Threema und Co. : Whatsapp führt Werbung ein: Das sind die Messenger-Alternativen

Whatsapp gibt es bald nur noch mit Werbung. Grund genug sich nach Alternativen für den Messenger umzusehen.

08. Oktober 2018, 15:39 Uhr

Hamburg | Viele Apps geben Nutzerdaten weiter, sammeln Kommunikations-Metadaten wie Verbindungsdetails oder blenden Werbung ein. Wen so etwas schon in anderen Anwendungen stört, wird das in seinem Messenger schon gar nicht tolerieren. Muss man auch nicht.

Denn es gibt viele quelloffene Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und einem pfleglichen Umgang mit Nutzerdaten, die auch problemlos parallel ausprobiert oder genutzt werden können – etwa wenn sich im Freundeskreis noch kein eindeutiger Trend zur Nutzung eines alternativen Messengers abzeichnet. Fünf App-Tipps des Verbraucherportals "Mobilsicher.de":