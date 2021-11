Internet-Handel : Bitkom: Online-Shopping meist über Smartphone

Der Online-Handel profitiert prächtig in der Corona-Pandemie. Immer mehr Kunden kaufen inzwischen allerdings über das Smartphone ein. Viele Websites sind dafür aber gar nicht ausgelegt.

Berlin | Das Smartphone ist in der Corona-Pandemie zum meistgenutzten Gerät für Online-Shopping in Deutschland geworden - und die Websites der Händler sind schlecht darauf vorbereitet. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Digitalverbands Bitkom. Einer Umfrage zufolge erledigen aktuell 60 Prozent ihre Käufe im Netz über das Mo...

