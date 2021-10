Schadsoftware : Neue Betrugsmasche: SMS-Absender drohen, private Fotos zu leaken

Ein SMS-Link von einem unbekannten Absender? Besser nicht anklicken. Eine neue Betrugsmasche warnt User, private Fotos zu leaken sich mit Trojaner zu infizieren. Wer unvorsichtig ist, lädt sich Schadsoftwares herunter.

Berlin | Angriffswellen mit falschen Paketstatus-SMS hat es in den vergangenen Monaten viele gegeben. Nun ist eine neue SMS-Masche hinzugekommen. Empfänger erhalten laut Verbraucherschutzportal "Watchlist Internet" alarmistische Kurznachrichten. In denen wird behauptet, jemand hätte ein Album mit privaten Fotos ins Netz hochgeladen. Mehr dazu: Neue Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.