Kabellose Ohrstöpsel im Test : Beats Studio Buds von Apple verstehen Android und iOS

Mit den Studio Buds steigt die Apple-Marke Beats mit einem relativ günstigen Modell in den Markt der True-Wireles-Ohrstöpsel ein. Die kleinen Buds verstehen sich mit Android und iOS.

Berlin | Aufklappen, Knopf drücken, fertig. So lautet das Versprechen der neuen Beats Studio Buds. Und das für iPhones und Androids. Die Apple-Marke Beats hat hier einen Kompromiss-Ohrstöpsel für 150 Euro erschaffen, der zwar stark an die Airpods Pro der Muttermarke erinnert, am Ende aber eigene Wege geht. Das Gerät: Das ovale Plastikkästchen beherbergt ...

