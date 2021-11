Telekommunikation : Ausbau des 1&1-Mobilfunknetzes soll bald starten

Die Telekom, Vodafone und Telefónica betreiben bereits Netze in Deutschland. Demächst kommt wohl ein vierter Anbieter mit eigenen Mobilfunkfrequenzen dazu.

Montabaur/Maintal | Das vierte Mobilfunknetz in Deutschland nimmt allmählich Konturen an. Nach dem Vertragsabschluss mit einem Netzwerkausstatter im Sommer seien die Verhandlungen mit Funkturm-Standortbetreibern, wo sich die Firma 1&1 mit ihren Antennen einmieten will, auf der Zielgeraden, sagte eine Firmensprecherin am Dienstag. „Die Verträge sollen zeitnah abgeschlo...

