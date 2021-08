Erkennung von Nacktfotos : Apple kündigt neue Funktionen zum Kinderschutz an

Eine Neuerung soll helfen, kinderpornografisches Material im Besitz der Nutzer zu identifizieren. Sie soll im Herbst allerdings zunächst nur für US-Nutzer eingeführt werden.

Cupertino | Apple will den Schutz von Kindern und Jugendlichen auf seinen Geräten mit neuen Funktionen verbessern. Unter anderem wird es künftig die Möglichkeit geben, dass Eltern eine Warnmeldung erhalten, wenn ihr Kind in Apples Chatdienst iMessage Nacktfotos erhält oder verschickt. Die Nacktheit in den Bildern wird dabei von Software auf dem Gerät erkannt, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.