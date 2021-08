Folgen des Klimawandels : An diesen Orten der Erde können Sie die Apokalypse überleben

Der Klimawandel hinterlässt Spuren: Überschwemmungen in Europa, China und Indien, beispiellose Hitzewellen in Kanada und in den USA. Forscher wollten wissen, wo sich ein Kollaps der Erde am ehesten überleben ließe.

Sydney | Wohin, wenn alle Stricke reißen oder „when shit hits the fan“, wie man auf Englisch so schön sagt? Laut britischer Forscher gibt es nur einige wenige Orte auf der Welt, wo sich solch ein Szenario gut überleben lässt. Einer dieser ist – trotz Erdbebengefahr und aktiven Vulkanen – Neuseeland. Aber auch die australische Insel Tasmanien, Irland, Island un...

