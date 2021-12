Internet-Handel : Amazon wechselt Chef für deutschsprachige Länder

Nach 20 Jahren bekommt Amazon in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen neuen Chef. Der langjährige Country Manager Ralf Kleber gibt seinen Posten ab.

München | Beim US-Konzern Amazon wechselt nach 20 Jahren der Chef in den deutschsprachigen Ländern: Der seit Februar 2002 amtierende „Country Manager“ Ralf Kleber wird im Januar seinen Posten an den 47 Jahre alten Rocco Bräuniger übergeben. Bräuninger war bislang für das europäische Konsumgüter-Geschäft verantwortlich, wie das Unternehmen am Dienstag in Münc...

