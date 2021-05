Gefahr einer Immunsuppression : Bloß keinen Alkohol trinken nach der Corona-Impfung

Immer mehr Menschen in Deutschland werden geimpft. Was ist erlaubt nach der Corona-Impfung? Alkohol jedenfalls nicht.

Hamburg | Im Schnitt werden derzeit pro Tag etwa 600.000 Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft. Das bedeutet: Alle sieben Sekunden gibt es hierzulande ein Impfung. Und das Tempo nimmt zu. Doch während der Fortschritt von Politik und Gesundheitsministerium gefeiert wird, fragen sich viele: "Was darf ich und was sollte ich lieber nach der Impfung lassen?" ...

