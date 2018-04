Börse in Frankfurt : Zinsangst belastet den Dax

Ein Kursrutsch an den Überseebörsen zieht zur Wochenmitte den deutschen Aktienmarkt nach unten. Der Dax fiel binnen der ersten Handelsstunde um 0,70 Prozent auf 12.463,32 Punkte, nachdem die Wall Street am Vorabend in New York um ungefähr 1,7 Prozent abgerutscht war.

von dpa

25. April 2018, 10:25 Uhr

Experten zufolge bleiben anziehende Renditen bei US-Staatsanleihen für Aktien der größte Belastungsfaktor, weil dies festverzinsliche Papiere attraktiver macht. Am Markt wird daher die Angst vor steigenden Zinsen verstärkt. Am Vorabend erreichte die Rendite zehnjähriger US-Rentenpapiere erstmals seit Anfang 2014 wieder die 3-Prozent-Marke.

Als Belastung hinzu kommen Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der bei seinem Treffen mit dem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron neue Drohungen an den Iran richtete - und so Sorgen um das bisherige Atomabkommen hervorrief.

Während der Eurozonen-Index EuroStoxx dem Dax mit ähnlich hohen Abgaben folgte, waren die Verluste in der zweiten deutschen Börsenreihe noch etwas größer: Der Index der mittelgroßen Werte MDax fiel um knapp 1 Prozent auf 25.761,06 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax büßte sogar 1,17 Prozent auf 2596,08 Punkte ein.

Negativ für Schlagzeilen sorgt vor allem Osram. Zum Leid der Anleger kürzte der Lichtkonzern wegen schwacher Geschäfte und des niedrigen US-Dollars seine Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie brach um mehr als 10 Prozent ein und erreichten ihren tiefsten Stand seit Januar 2017.

Dem negativen Marktumfeld konnten sich in der Dax-Indexfamilie nur wenige Unternehmen entziehen. Kurz vor der Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair gehörte der Industriegasekonzern Linde mit einem Anstieg um fast 1 Prozent zu den Lichtblicken. Der starke Euro drückte zu Jahresbeginn zwar auf den Umsatz, operativ legte das Ergebnis aber zu.

Im TecDax halfen auf den ersten Blick gute Zahlen bei Siltronic nur zum Auftakt, dann begaben sich die Papiere auf Talfahrt und büßten zuletzt sogar mehr als 6 Prozent ein. Ein Händler verwies darauf, dass der Waferhersteller die diesjährigen Ziele lediglich bestätigt habe. Die Zeiten übertroffener Schätzungen und angehobener Ziele seien damit nun offenbar vorbei.

Eine positive Ausnahme waren im TecDax die Aktien von Telefonica Deutschland, die nach Zahlen um etwas mehr als 1 Prozent zulegten. Der Mobilfunker hat im ersten Quartal zwar die Abschaffung der EU-Roaminggebühren zu spüren bekommen. Händler sprachen aber dennoch von einem soliden Ergebnis. Gelobt wurde das Abschneiden im Partnergeschäft.